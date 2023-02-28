Эксклюзив 28 февраля 2023, 19:55 Хозяин умер, а они никому не нужны. Несколько кошек оказались заперты в квартире в Москве Источник «360»: несколько кошек оказались заперты в квартире на востоке Москвы РИА «Новости»

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Несколько кошек оказались пленниками в одной из квартир дома на Перовской улице в Москве, сообщил источник «360». По предварительным данным, хозяин животных скончался, родственников нет, поэтому животные остались брошенными.

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Источник уточнил, что владельца квартиры ранее доставили в больницу, но 20 февраля он умер. С тех пор в его дом никто не приходил, питомцы находятся одни. Возможно, у них нет ни корма, ни воды.