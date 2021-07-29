Хозяин собаки избил битой водителя, который ее задавил

Мужчина задавил собаку во время поездки на машине по поселку Ставрово (Собинский район Владимирской области). За это хозяин пса избил водителя. Об этом сообщил «Царьград».

Ситуация произошла в июле 2020 года. Пострадавший мужчина постарался мирно договориться с хозяином животного, однако сделать этого не получилось. Опечаленный смертью питомца мужчина схватился за биту и нанес автомобилисту несколько повреждений. От полученных ударов мужчина потерял сознание.

В отношении хозяина собаки завели уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Ему грозит до десяти лет лишения свободы.