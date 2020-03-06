Хозяин квартиры с погибшими шахматистами рассказал, как они там оказались

Погибших украинских шахматистов вообще не должно было быть в квартире, где их нашли. Хозяин сдавал жилье своему знакомому, который и пустил туда молодых людей.

Как рассказал «360» хозяин квартиры на Кастанаевской улице, он когда-то сдал жилье своему приятелю с женщиной. Погибшая 18-летняя Александра Вернигора — дочка этой женщины.

«Без моего ведома туда поселили вот этих молодых людей. Они там месяц прожили», — рассказал собеседник.

Он добавил, что скоро поедет в квартиру и встретится со своим знакомым-арендатором. Хозяину предстоит выяснить, почему погибшие шахматисты там оказались. «360» связался с этим арендатором — отчимом Вернигоры. Мужчина ничего не смог сказать о произошедшем.

Вечером 5 марта в квартире дома № 35, корпус 1, по улице Кастанаевской на западе Москвы обнаружили тела погибших шахматистов с Украины — гроссмейстера Станислава Богдановича и его подруги Александры Вернигоры. По данным СМИ, на их головах были пакеты, а вокруг валялись шарики с закисью азота. По предварительной версии, шахматистов мог убить «веселящий газ».