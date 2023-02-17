Эксклюзив 17 февраля 2023, 12:40 Хозяева бросили собаку на востоке Москвы, заперев в салоне иномарки Источник «360»: иномарку с запертой внутри собакой обнаружили на востоке Москвы Unsplash

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Запертую в машину собаку обнаружили на улице Татьяны Макаровой на востоке Москвы, сообщил источник «360». Животное бросили в салоне бежевой иномарки Kia.

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Источник уточнил, что на автомобиль с запертой внутри собакой обратили внимание около дома № 6. Как долго собака пробыла в машине и где находятся ее владельцы — пока неизвестно.