Происшествия 10 июня 2023, 13:25 Хозяев собак потенциально опасных пород захотели обязать получать лицензию РИА «Новости»: в Госдуме предложили выдавать лицензии на собак потенциально опасных пород Unsplash

Читать 360tv в

В России разработали законопроект, по которому владельцам собак потенциально опасных пород нужно получать лицензию на их содержание. Кроме того, авторы инициативы предлагают запретить физлицам заниматься разведением таких пород, сообщило РИА «Новости».

Один из авторов инициативы, депутат Евгений Марков (ЛДПР) пояснил, что к таким собакам нужен особый подход, плюс не каждый человек сможет совладать с ними.

Реклама

«А проживание с псом такой породы в многоквартирном доме ставит под угрозу безопасность всех его жителей», — добавил он.

По одной из норм законопроекта, жилище владельца собаки потенциально опасной породы должно отвечать нормам минимальной общей жилой площади для совместного проживания человека и собаки. Каждый регион устанавливает параметры для этого самостоятельно.

Заводить собак указанных пород предлагают россиянам, достигшим 18 лет. Для этого, согласно документу, им нужно получать лицензию в районном УВД по месту постоянного проживания.

Претендент на лицензию должен предоставить медзаключение о психическом здоровье, а также справку о пройденном курсе обучения начальным приемам дрессировки. Предусмотрели в проекте и аннулирование лицензии за систематические нарушения, отметил RT.

На сегодняшний день к потенциально опасным породам собак в России относятся: американский бандог, американский бульдог, акбаш, бразильский бульдог, бульдог алапахский чистокровный (отто), булли кутта, гуль донг, бэндог, питбульмастиф, северокавказская собака, волко-собачьи гибриды, волкособ, гибрид волка и метисы этих пород.