Азербайджанцы устроили бунт на границе Дагестана. Они хотят вернуться домой

В Дагестане бунтуют граждане Азербайджана, которые не успели вернуться домой в связи с закрытием границ из-за пандемии коронавируса. Они требуют пропустить их через границу.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой и. о. главы Дербентского района Фуада Шихиева.

«На самом деле здесь есть волнения. Здесь находится полиция, сотрудники Росгвардии, мы сейчас ведем переговоры. Они требуют, чтобы их всех пропустили через границу», — сказал он.

Видео: LOA. Land of Armenians / «ВКонтакте»

Отмечается, что сейчас бунтующие размещены во временном лагере. Он находится около села Куллар Дербентского района Дагестана. Ситуация обострилась в понедельник вечером.

По информации Telegram-канала 112, причиной послужило неверное составление списков. Кто раньше всех приехал, не попал в число первых уезжающих. Сначала застрявшие в России иностранцы начали драться между собой, а потом переключились на постройки и имущество лагеря.

При этом с соцсетях начали появляться видео от очевидцев, на которых отчетливо слышны звуки выстрелов.

«В настоящее время выясняются обстоятельства «, — сообщила пресс-служба МВД Дагестана.