Эксклюзив 29 марта 2024, 16:19 «Хотим про все забыть». Появились подробности эвакуации детей с чемпионата в «Крокусе» Тренер Маркелова заявила о быстрой эвакуации детей с чемпионата в «Крокусе» РИА «Новости»

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Во время нападения боевиков на концертный зал «Крокус Сити Холл» в соседнем выставочном комплексе «Крокус Экспо» проходили чемпионат и первенство России по бальным танцам. В соревнованиях принимали участие и совсем юные спортсмены из разных регионов России. Тренер из Челябинска Ирина Маркелова в беседе с «360» заявила, что ее ученики в момент теракта находились на соревнованиях, но их быстро вывели на улицу после начала стрельбы.

«У нас все хорошо. Быстро эвакуировались. Все закончилось, мы уже дома и хотим про все забыть», — заявила собеседница.

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Об эвакуации детей с соревнований в «Крокус Экспо» также рассказывала уполномоченный по правам ребенка при президенте России Мария Львова-Белова. Она подчеркнула, что никто из юных танцоров не пострадал.

Но этим дело не закончилось. Работавшая на площадке судья танцевальных соревнований Карина Калиничева объявила, что столкнулась с травлей после сообщений, что детей якобы не выпускали из здания после начала теракта.

Она подала иск о защите чести и достоинства к генеральному директору компании «4 кота» Анатолию Сулейманову (издание Baza) и ООО «Айдэнсер.ру», ведущему Единый информационный портал о танцевальном спорте в России. По версии истца, обе площадки распространили недостоверные сведения о происходившем на чемпионате.