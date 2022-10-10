Эксклюзив 10 октября 2022, 12:16 Поделиться Telegram

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Viber «Хотели снять сюжет о Романовых». Бывшая жена погибшего на Крымском мосту — о его последней поездке Экс-жена погибшего на Крымском мосту блогера заявила, что он ехал снимать фильм РИА Новости

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Семья блогеров-историков из Санкт-Петербурга поехала в отпуск, но погибла от взрыва на Крымском мосту. Бывшая жена погибшего мужчины рассказала, что они хотели не только отдохнуть, но и снять очередной сюжет — об императорской династии Романовых.

Отец ее детей ехал в отпуск с новой супругой на машине друга, который предположительно был с ними. Его тело еще не нашли. Они хотели отдохнуть и собрать материал для блога. Зоя была журналистом и историком, ее муж Эдуард — математиком по образованию, но тоже увлекался историей. Вместе они вели в интернете небольшой канал.

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«Занимались историей, делали мини-фильмы, обзоры исторические. В Крыму они хотели снимать очередной сюжет про Романовых», — рассказала его бывшая жена.

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Она общалась с мужчиной, оставалась с ним в хороших отношениях. По ее словам, дети тяжело переживают гибель отца.

Грузовик на Крымском мосту взорвали утром 8 октября. Погиб его водитель и двое супругов из легкового автомобиля, который стоял рядом. По информации СМИ, в Cadillac находились супруги-историки, известные в Санкт-Петербурге гиды, авторы YouTube-канала «HedgehogTB»(«ЕжикТВ»). С ними ехал друг из Москвы, у которого на полуострове был дом.

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