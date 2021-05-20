«Хотела сфоткаться с пистолетом»: одноклассники школьницы из Челябинска назвали ее «отбитой»

Ученица шестого класса челябинской гимназии № 23 принесла на учебу с собой травматический пистолет. Откуда она его взяла, пока неизвестно. Девочка похвасталась «игрушкой» перед одноклассниками. Те сообщили учителям, которые вызвали полицию.

Источники «360» рассказали, что стражи правопорядка оцепили гимназию, но учеников эвакуировать не стали. Оружие у девочки полицейские забрали. Учится она хорошо, но периодически у нее возникают проблемы в общении. В основном, с мальчиками.

Ученики гимназии рассказали, что школьница поджигала мусорку и дралась с одноклассниками.

«Слишком активная и непредсказуемая», — охарактеризовали они ее. Школьники назвали девочку «реально отбитой на голову». Она могла соврать социальному педагогу и курила вейп на уроках.

Школьница принесла пистолет в школу, дважды выходила в туалет, чтобы его зарядить. О том, что у нее есть оружие, узнали только через два урока. Девочка заявила, что принесла пистолет в школу чтобы похвастаться перед одноклассниками и с ним «сфоткаться».