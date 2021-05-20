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    20 мая 2021, 21:29

    «Хотела сфоткаться с пистолетом»: одноклассники школьницы из Челябинска назвали ее «отбитой»

    Анастасия Кукова, Иван Степанов

    Ученица шестого класса челябинской гимназии № 23 принесла на учебу с собой травматический пистолет. Откуда она его взяла, пока неизвестно. Девочка похвасталась «игрушкой» перед одноклассниками. Те сообщили учителям, которые вызвали полицию.

    «Хотела сфоткаться с пистолетом»: одноклассники школьницы из Челябинска назвали ее «отбитой»

    Источники «360» рассказали, что стражи правопорядка оцепили гимназию, но учеников эвакуировать не стали. Оружие у девочки полицейские забрали. Учится она хорошо, но периодически у нее возникают проблемы в общении. В основном, с мальчиками.

    Ученики гимназии рассказали, что школьница поджигала мусорку и дралась с одноклассниками.

    «Слишком активная и непредсказуемая», — охарактеризовали они ее. Школьники назвали девочку «реально отбитой на голову». Она могла соврать социальному педагогу и курила вейп на уроках.

    Школьница принесла пистолет в школу, дважды выходила в туалет, чтобы его зарядить. О том, что у нее есть оружие, узнали только через два урока. Девочка заявила, что принесла пистолет в школу чтобы похвастаться перед одноклассниками и с ним «сфоткаться».