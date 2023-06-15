Происшествия 15 июня 2023, 03:13 Хотела доказать, что умеет плавать. Стали известны подробности гибели двух школьниц в Петергофе «Известия»: утонувшие в Никольском пруду Петергофа школьницы были сестрами Freepik

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Несовершеннолетние девочки, утонувшие накануне в Никольском пруду Петергофа, были сестрами. Отдохнуть к водоему они пришли вместе с отцом, бабушкой и братом. Об этом сообщила газета «Известия».

Источник издания рассказал, что младшая из девочек захотела доказать, что хорошо умеет плавать. Зайдя слишком глубоко, она начала тонуть. Сестра попыталась спасти ее, но тоже утонула, так как не умела плавать.

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«Отец девочек смог самостоятельно вытащить на берег младшую, но тело старшей ушло на дно. Ребенка пытались реанимировать, но, к сожалению, она умерла», — рассказал источник газеты.

Обе погибшие были гражданками Таджикистана.

Следователи возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Ранее сообщалось, что правоохранители проводят обыск у родителей погибших на предмет наличия запрещенных веществ.