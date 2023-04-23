Происшествия 23 апреля 2023, 16:14 Хотел «переродиться». Голого мужчину выловили из Москвы-реки РЕН ТВ: голый неадекватный мужчина прыгнул в Москву-реку с моста

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Спасатели достали из Москвы-реки абсолютно голого мужчину. Подробности сообщил РЕН ТВ.

Как выяснилось, 22 апреля «пловец» полностью разделся, а потом нырнул в воду с моста. Когда его достали из холодной воды, он начал рассказывать полиции и медикам о божественных пророчествах. По его словам, в реке он хотел «переродиться».

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Мужчину отвезли в больницу, а затем направили в психиатрическое отделение. Сотрудники правоохранительных органов ведут проверку.

Ранее «360» сообщал о других происшествиях в столице: при пожаре в однокомнатной квартире на Ангарской улице погиб человек. Очаг возгорания находился на кухне, когда сотрудники МЧС приехали на место происшествия, из-под двери однушки валил густой черный дым, а внутри все полыхало.