Эксклюзив 27 июля 2023, 15:39 «Хоть караул кричи». Сотни людей пришли на прощание с убитой 16-летней девушкой в Дивногорске Прощание с убитой 16-летней девушкой прошло в Дивногорске

Читать 360tv в

Церемония прощания и похороны убитой 16-летней девушки состоялись в городе Дивногорске Красноярского края. В распоряжение «360» поступили кадры, снятые во время траурных мероприятий.

Прощание проходило в ДК «Энергетик». Проводить девушку в последний путь пришли сотни людей. Одна из женщин сообщила, что случившееся потрясло ее лично, поскольку она знакома с тетей жертвы.

Реклама

«Я у них работала. Конечно, мы все в шоке», — поделилась эмоциями жительница города.

Другая женщина, Татьяна, не была знакома с семьей убитой, но внешне знала подростка. Она видела девушку в городе в местах, где собиралась молодежь.

«Теперь хоть кричи караул, а толку с этого. Ребенка нет, а это самое страшное», — сказала Татьяна.

Телеканал «360»

«Родителей подозреваемого надо было отправить на пожизненное»

На прощание пришла и бывшая учительница предполагаемого убийцы. Женщина рассказала, что работала в местном интернате, в котором подозреваемый учился до 10 лет.

Жительница Дивногорска была классным руководителем у старшего брата обвиняемого. Женщина видела, как жила их семья, поскольку однажды отводила ученика домой.

«Там избушка, кровать с панцирной сеткой, без постельного белья, без всего. На полу одеяло, куры бродят по квартире. Банки из-под молока трехлитровые на столе, мухи жужжат. <…> Надо было еще родителей в свое время закатать на пожизненное», — заявила учительница.

В последний раз она видела подозреваемого, когда ему было 10 лет. Тогда местный интернат расформировали, а детей распределили по другим учреждениям края. По мнению женщины, возможный убийца иногда возвращался в Дивногорск, поскольку у него остались знакомые в городе.

Телеканал «360»

Предыстория

Жертва ушла из дома 22 июля, чтобы встретиться с подругой, но так и не вернулась. Вскоре тело девушки нашли с перерезанным горлом в овраге возле железнодорожных путей. На подростке почти не было одежды.

Подозреваемым в убийстве стал 34-летний мужчина, он признал вину. Суд отправил его под арест на два месяца. Мужчина уже отбывал наказание по уголовной статье и вышел на свободу 17 июля.