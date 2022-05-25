Хостел загорелся в Волоколамске. Видео

Возгорание произошло в хостеле в Волоколамске, расположенном по адресу: улица Академическая, 11Б.

На место происшествия прибыло несколько пожарных расчетов, которые ликвидировали открытый огонь, однако корпус заведения серьезно пострадал.

На кадрах видно, что крыша хостела почти полностью разрушена, языки пламени проникли во внутреннее помещение.

При пожаре никто не погиб и не пострадал, сообщили «360» в пресс-службе МЧС по Подмосковью.

«По нашим данным, горел двухэтажный частный дом», — сообщили в ведомстве.

Днем 25 мая в Москве двое молодых людей выпали из окна горящей квартиры на 16-м этаже и разбились насмерть.

Прибывшие экстренные службы установили, что очаг возгорания был в нескольких местах квартиры, при этом входная дверь была забаррикадирована изнутри тяжелым бытовым предметом.

Следственный комитет начал проверку, завел уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам».