25 декабря 2019, 10:23
Хостел загорелся в Тюмени. Есть погибшие
Пожар случился в частном доме Тюмени, где находился хостел. Сотрудники МЧС обнаружили одного погибшего. Об этом сообщил сайт Ura.ru со ссылкой на пресс-службу СУ СКР по Тюменской области.
Ранее частный дом загорелся вечером 24 декабря. Группа «ЧС Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте» опубликовала информацию о возгорании. Авторы публикации также подчеркнули, что в здании был хостел. По словам очевидцев, при пожаре пострадали три этажа и крыша дома.
По данным ведомства уголовное дело по факту гибели человека еще не возбудили.
«Пока идет доследственная проверка», — пояснила представитель СК Олеся Евсеева.
Детали инцидента обещали обнародовать позже.