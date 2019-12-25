Хостел загорелся в Тюмени. Есть погибшие

Ранее частный дом загорелся вечером 24 декабря. Группа «ЧС Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте» опубликовала информацию о возгорании. Авторы публикации также подчеркнули, что в здании был хостел. По словам очевидцев, при пожаре пострадали три этажа и крыша дома.

По данным ведомства уголовное дело по факту гибели человека еще не возбудили.

«Пока идет доследственная проверка», — пояснила представитель СК Олеся Евсеева.

Детали инцидента обещали обнародовать позже.