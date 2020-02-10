Хостел загорелся в Москве, у Воронцовского парка

Из окна здания по улице Новаторов, 15, в Москве повалил густой дым. В этом здании расположен хостел. Об этом сообщил источник «360».

Здание находится между Ленинским проспектом и Воронцовским парком. В МЧС уточнили, что пожар уже локализовали.

«В 18:38 пожар локализован. Со слов администрации объекта [известно, что] людей внутри быть не должно: они покинули здание до прибытия пожарных расчетов», — рассказали «360» в МЧС столицы.

О пострадавших в результате пожара сообщений не поступало. На месте происшествия работают экстренные службы. Причины возгорания предстоит выяснить специалистам: эксперты уже работают на месте чрезвычайного происшествия. Предварительные версии о причине возгорания в экстренных службах назвать пока не готовы. На месте происшествия продолжают работать сотрудники МЧС.