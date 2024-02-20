Эксклюзив 20 февраля 2024, 07:55 Хостел в Москве эвакуировали из-за дыма в вентиляции Источник «360»: в ЮАО Москвы из-за задымления эвакуировали хостел «Облака» Пресс-служба МЧС

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На юге Москвы объявили эвакуацию в хостеле «Облака». Постояльцев вывели из-за задымления этажом ниже, сообщил источник «360».

Спасателей вызвали около семи часов утра в двухэтажное блочное здание на Ореховом бульваре в Зябликово. Очевидцы заметили белый дым из вентиляции.

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Прибывшие на место специалисты вскрыли дверь на первом этаже. Со второго этажа, где находится хостел, вывели 15 человек.

UPD: источник возгорания обнаружили в магазине на первом этаже. Горел холодильник на площади двух квадратных метров. Никто не пострадал.

В Новой Москве в поселении Сосенском под тяжестью снега едва не обрушилась крыша здания, в котором находились магазин и склад торговой сети. Работников эвакуировали. Спасатели выяснили, что сорвались металлические балки, державшие крышу. Здание обесточили, территорию огородили.