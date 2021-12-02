02 декабря 2021, 18:49
Хостел «Любимый дом» загорелся в Москве
На Верхнелихоборской улице Москвы горит хостел «Любимый дом»
На Верхнелихоборской улице Москвы загорелся местный хостел. Удалось спасти четырех человек, сообщил источник «360» в экстренных службах города.
Сообщение о пожаре на улице Верхнелихоборской, дом № 8, поступило в столичную дежурную часть. Прибывшие спасатели обнаружили возгорание в местном хостеле под названием «Любимый дом». Происходит открытое горение из двух окон.
Источник фото: телеканал «360»
Данных о погибших и пострадавших пока не поступало. На месте работают пожарные расчеты.