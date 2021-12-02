Хостел «Любимый дом» загорелся в Москве

На Верхнелихоборской улице Москвы загорелся местный хостел. Удалось спасти четырех человек, сообщил источник «360» в экстренных службах города.

Сообщение о пожаре на улице Верхнелихоборской, дом № 8, поступило в столичную дежурную часть. Прибывшие спасатели обнаружили возгорание в местном хостеле под названием «Любимый дом». Происходит открытое горение из двух окон.

Источник фото: телеканал «360»

Данных о погибших и пострадавших пока не поступало. На месте работают пожарные расчеты.