Эксклюзив 28 июня 2023, 16:13 «Хороший человек такое совершит?» Бывшая семья сбежавшего красноярского подростка дала ему характеристику Дочь бывшей приемной матери сбежавшего из детдома подростка Ольга поделилась мнением о нем Freepik

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Дочь бывшей приемной матери 17-летнего подростка, сбежавшего из детдома в Бородине Красноярского края и укравшего оружие из сейфа отца друга, неохотно поговорила о нем с «360». Поначалу она не хотела давать ему характеристику, однако все же ответила на вопрос о характере парня уклончиво, но довольно определенно.

«Представляете, чтобы хороший, адекватный человек совершил такое? Вы ответили на свой вопрос», — произнесла Ольга.

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Она добавила, что знает о случившемся, и заявила, что «не уполномочена» давать парню характеристику, поскольку он больше не имеет к ее семье никакого отношения. По мнению Ольги, уместнее было бы задать вопросы полиции и сотрудникам детдома.

Сообщение в полицию поступило от жителя Бородина. Он сообщил, что из его сейфа пропали две единицы зарегистрированного огнестрельного оружия с несколькими патронами. Полицейские выяснили, что к этому причастен 17-летний подросток. Парень сбежал из детдома и исчез. Правоохранители опубликовали его приметы: худощавый, с темно-карими глазами, темно-русыми волосами и короткой стрижкой, рост 160 сантиметров, выглядит на свой возраст. Был в серой кофте с капюшоном, темно-синих штанах и кроссовках-кедах в тон.

Жителей, у которых есть информация о местоположении разыскиваемого, попросили позвонить по телефону 8 (39168) 4 32 96 или 102.