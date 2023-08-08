Эксклюзив 08 августа 2023, 01:49 «Хорошая и порядочная»: Сосед — об убитой на кладбище под Белгородом девочке Сосед убитой на кладбище под Белгородом школьницы заявил, что она была порядочной девочкой РИА «Новости»

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Убитая на кладбище в поселке Разумное девочка была добрым и общительным человеком. Об этом «360» рассказал сосед погибшей. По его словам, совершивший преступление заслуживает сурового наказания.

«Хорошая, порядочная девочка. Ничего плохого [сказать не могу]. Культурная, общительная. Проходила — по-соседски здоровалась всегда. Только положительное [могу сказать]. Поймать бы эту гадость, которая это сделала, и башку бы открутить», — поделился собеседник «360».

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Несколько дней назад на кладбище в Разумном спустя двое суток нашли тело пропавшей 15-летней школьницы, заваленное ветками и старыми венками. Следователи возбудили уголовное дело.

По последним данным, подозреваемого в убийстве задержали. Об этом сообщили в региональном управлении СК. Известно, что это ранее судимый местный житель. Вскоре суд определит для него меру пресечения.