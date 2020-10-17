«Хорошая была, не пила»: соседка рассказала о матери выпавших из окна саратовского дома детей

Жительница Саратова, которая, по версии СК, выбросила из окна двух дочек, воспитывала их одна. Семья была хоть и неполная, но благополучная. Соседи ничего плохого не замечали.

«Мать хорошая была. Не пила, вроде работала. Ничего плохого мы не видели. Не знаю даже, что могло случиться. Красивые девочки, тут бабушка с ними была, гуляла. <…> Мама у них разведенная, отец с ними не жил», — приводит агентство «Взгляд-инфо» слова пожилой соседки.

Ранее в областной службе спасения сообщили, что две девочки выпали из окна четвертого этажа в Заводском районе Саратова. По версии следствия, детей умышленно вытолкнула мать.

Девочек отвезли в тяжелом состоянии в больницу, а их мать задержали. Она тоже сейчас находится в больнице под полицейской охраной. О мотивах женщины пока ничего не известно. Против нее возбудили уголовное дело по статье УК РФ «Покушение на убийство двух малолетних лиц», пишет «Газета.ru». На месте ЧП сейчас работают следователи. Им предстоит изучить все обстоятельства того, что произошло в Заводском районе.