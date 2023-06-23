Происшествия 23 июня 2023, 16:00 Хореографа из Нижнего Новгорода уволили после издевательств над детьми

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Хореографа МБУ ДО «ДШИ „Созвездие“» в Нижнем Новгороде уволили после того, как родители учеников пожаловались на издевательства в отношении детей. Об этом сообщил NewsNN со ссылкой на представителей администрации школы.

Как рассказали родители, учитель неоднократно оскорблял детей и поднимал на них руку. Кроме того, он не допускал до соревнований учеников, которые не сдали деньги на покупку костюмов и другие услуги.

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Директор школы составил два дисциплинарных взыскания. Однако когда нарушения повторились, учителя уволили.