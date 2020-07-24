24 июля 2020, 17:56
Honda и Chevrolet столкнулись в Челябинской области. Один человек погиб
В Челябинской области зафиксировано ДТП с участием иномарок Honda и Chevrolet, в результате которого один человек погиб. Об этом сообщил портал kp.ru со ссылкой на региональную Автоинспекцию.
«Газета.ru» уточнила, что авария произошла на восьмом километре трассы Миасс - Чебаркуль. По данным издания, из-за дождливой погоды 29-летний водитель Honda и не справился с управлением и машина вылетела на встречную полосу.
Она столкнулась с проезжавшим на высокой скорости Chevrolet. В итоге Honda разорвало пополам, а водитель погиб на месте до прибытия бригады неотложки. Мужчину, управлявшего Chevrolet, доставили в больницу с травмами.