Происшествия 10 июня 2023, 14:24 Хомяка и двух котов спасли из горящей квартиры в Москве Сотрудники МЧС спасли при пожаре в Москве двух котов и хомяка

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Двух котов и хомяка спасли сотрудники МЧС во время тушения пожара в Москве. Фото одного из спасенных усатых жителей квартиры опубликовали в Telegram-канале министерства.

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В пресс-службе рассказали, что хозяйка жилища эвакуировалась на улицу еще до прибытия пожарных, но питомцы оставались внутри в опасности.

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Спасатели провели разведку в горящей квартире и обнаружили двух котов и хомяка. Всех незамедлительно вынесли на свежий воздух.

Начальник караула 18 ПСЧ Дмитрий Малов отметил, что тушение осложняло плотное задымление. Но пожарные смогли ликвидировать огонь за короткое время.

«И, самое главное, спасли маленькие жизни», — подчеркнул он.

В МЧС добавили, что для ведомства важна каждая жизнь.