Холодное оружие обнаружили у пассажиров на таможне аэропорта в Ростове-на-Дону

Таможенники международного аэропорта Платов в Ростове-на-Дону обнаружили у одного из пассажиров запрещенное холодное оружие. Спустя несколько дней другой человек попытался провести через границу нож. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу таможни.

В багаже у гражданина России, который прилетел из Турции, находился кастет. Против него возбудили два дела об административном нарушении.

Спустя несколько дней на таможне задержали жителя Афганистана. У него нашли нож, который в дальнейшем изъяли. Сотрудники органов также возбудили дело об административном нарушении.