14 апреля 2023, 06:27
Холодильник загорелся в одной из квартир на севере Москвы
Пожар произошел в 12-этажном доме на 2-й Квесисской улице в Москве
В многоэтажке на территории Северного административного округа Москвы случился пожар. В одной из квартир загорелись холодильник, личные вещи и мебель. Подразделения МЧС спасли трех человек, сообщил источник «360».
Вызов в 12-этажный дом на 2-й Квесисской улице приняли в 04:55. На девятом этаже заметили задымление. Спасатели поднялись, вскрыли квартиру и нашли очаг пожара — загорелись вещи, мебель и холодильник. Огонь успел распространиться на четыре квадратных метра. Два человека погибли, еще троих вывели из подъезда.
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