Эксклюзив 14 апреля 2023, 06:27 Холодильник загорелся в одной из квартир на севере Москвы Пожар произошел в 12-этажном доме на 2-й Квесисской улице в Москве РИА «Новости»

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В многоэтажке на территории Северного административного округа Москвы случился пожар. В одной из квартир загорелись холодильник, личные вещи и мебель. Подразделения МЧС спасли трех человек, сообщил источник «360».

Вызов в 12-этажный дом на 2-й Квесисской улице приняли в 04:55. На девятом этаже заметили задымление. Спасатели поднялись, вскрыли квартиру и нашли очаг пожара — загорелись вещи, мебель и холодильник. Огонь успел распространиться на четыре квадратных метра. Два человека погибли, еще троих вывели из подъезда.

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