Холодильник загорелся в одной из квартир Петербурга

Пожар произошел в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга 27 июля. В одной из квартир загорелся холодильник. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на региональное МЧС.

Информация о возгорании поступила в 22:13. В квартире, расположенной на проспекте Энергетиков, вспыхнул холодильник. На место происшествия прибыли 15 человек личного состава и три автомобиля спецтехники. Локализовать пламя удалось спустя 15 минут. Погибших и пострадавших нет.