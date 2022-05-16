Холодец из Иваново отравил 16 россиян. Виновата подделка?

Холодцом из Иваново отравились 16 россиян в разных регионах страны. Двое из них умерли. Руководителя производства уже задержали. Его сын — Максим Сказыводов — тоже работал в компании. Он рассказал «360» о производстве.

Он отметил, что никакие нормы и регламенты компания не нарушала. Покупатели же всегда были довольны продукцией фирмы.

«Нарушений не было, я не знаю даже, почему так произошло. Мы прекрасно работали более 20 лет. Все было хорошо, нормально. Тут как снег на голову все свалилось. Никогда никаких нареканий не было. Наоборот, покупатели всегда только хорошие отзывы оставляли на нашу продукцию. И в магазинах все нам говорили, что вот, приходят люди, брали продукты и все только о положительных качествах отзываются», — поделился Сказыводов.

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По его словам, среди негативных отзывов были только небольшие комментарии. Например, некоторым потребителям покупателям не хватало соли в холодце. Серьезных жалоб никогда не было.

Сказыводов отметил, что компания его отца работает с 1999 года. Сначала производили несколько позиций. Со временем ассортимент расширили.

Следователи выяснили, что смертоносная партия холодца из Иванова содержала нитрит натрия. Именно он мог вызвать негативные последствия застолья. Сказыводов сказал, что вещество используют в качестве консерванта.

Точный состав холодца он не смог назвать, сославшись на другой круг обязанностей. По его словам, знание состава относится к полномочиям технолога, а он работал в компании отца менеджером по продажам Также он отказался прокомментировать контроль качества продукции на производстве.

«Я был менеджером по продажам. Я технологии производства в принципе не касался вообще. То есть мне только предоставляли какие-то образцы продукции. Мы это уже потом продавали по торговым точкам», — сказал Сказыводов.

Он отметил, что никогда не разговаривал с отцом по поводу производства. Папа даже не сообщил ему об уголовном деле и своем задержании. Также Сказыводов отметил, что причиной отравлений могла стать партия подделок.

«По поводу подделок — как вариант. Потому что в этом или прошлом году мне звонили мои клиенты, именно мои. В городе Иваново вроде. Мол, так и так. Почему вы нам не предлагаете какую-то продукцию? Это было в том году по моему, я говорю — „Какую продукцию“. А у нас такого и в помине не было. Это грудинка какая-то была сырокопченая или вроде того», — рассказал Сказыводов.

Он сказал, что тогда подделали этикетку под фирменный стиль компании отца. Таких случаев было несколько, но именно со студнем ничего такого раньше не случалось. Сказыводов предположил, что опасная партия вполне могла стать происками конкурентов. Причиной могли стать успешные продажи и хорошие отзывы покупателей.

Сказыводов отметил, что отца задержали внезапно, в собственной квартире. Никаких предупреждений и оповещений об уголовном деле руководитель компании не получал.