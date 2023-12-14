Происшествия 14 декабря 2023, 18:47 Хоккейная шайба попала в голову болельщика-подростка в Воронеже Shot: шайба попала в голову мальчика на игре «Буран» — «Динамо Санкт-Петербург» Unsplash

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Хоккейная шайба во время матча «Буран» — «Динамо Санкт-Петербург» в Воронеже вылетела за игровое поле и попала на трибуны. Спортивный снаряд угодил в голову мальчика, наблюдавшего за игрой. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

Пострадавшему юному болельщику оказали первую помощь и приложили лед к месту ушиба. Издание опубликовало видеозапись, на которой спортивный снаряд попадает в болельщика в красной куртке и бело-синим шарфом с хоккейной символикой. После вылета шайбы на трибуны команды продолжили игру. Победу одержал клуб «Динамо» со счетом 7:2.

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Команда «Бурана» начала искать родителей подростка, чтобы принести им извинения за неприятное происшествие и компенсировать полученный мальчиком ущерб.

Ранее во время матча с московским ЦСКА баскетболист «Зенита» Сергей Карасев получил серьезную травму. Спортсмен упал и повредил спину. Он не смог встать, поэтому медицинская бригада забрала его с поля на носилках.