Хоккеиста Мальцева отстранили от ВХЛ за то, что он толкнул соперника | 360°

Происшествия 07 сентября 2022, 14:34 Поделиться Telegram

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Viber Хоккеиста Мальцева отстранили от ВХЛ за то, что он толкнул соперника

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Руководство Высшей хоккейной лиги отстранило хоккеиста «Динамо» Артема Мальцева на три матча после того, как он толкнул игрока СКА Кирилла Танкова. Об этом сообщила газета «Петербургский дневник».

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Из-за этого происшествия Танков получил тяжелую травму. Спортивно-дисциплинарный комитет принял решение наказать Мальцева. В матче, на котором случилась эта ситуация, «СКА-Нева» проиграла со счетом 0:4.

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