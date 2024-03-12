Происшествия 12 марта 2024, 10:21 Хоккеист выпил нашатырный спирт во время матча в Москве Mash: во время матча в Москве хоккеист отравился, выпив нашатырный спирт Freepik

Читать 360tv в

Во время матча в Москве хоккеист выпил нашатырный спирт. Спортсмена госпитализировали с ожогом рта и желудка. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Несчастный случай произошел 10 марта во время матча хоккейной лиги «Трудовые резервы» в Ледяном дворце «Янтарь». В результате инцидента пострадал 40-летний Валерий Зотов — игрок ХК Wolta.

Реклама

После смены хоккеист решил попить воды из бутылки, но внутри оказалась едкая химическая жидкость, опасная для здоровья. Ему опалило язык, небо и желудок. Медики поставили диагноз — химический ожог второй степени. Его состояние удалось стабилизировать.

Сам пострадавший предположил, что в емкость ему специально подлили нашатыря. Как химия оказалась в бутылке, пока неизвестно. Полиция рассматривает версию отравления.

Ранее в Казани мужчина умер при попытке отмыть автоцистерну с токсичным веществом.