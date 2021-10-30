Российский хоккеист Иван Биткин скончался после падения из окна 25-го этажа дома на Хорошевском шоссе в Москве. Ему было 24 года.

О гибели спортсмена сообщил источник РЕН ТВ. По данным канала, Биткин погиб минувшей ночью, посла падения он упал на козырек технического этажа. На место вызвали скорую помощь. Врачи констатировали смерть хоккеиста.

Обстоятельства и причины падения Биткина неизвестны. В этом будет разбираться полиция, добавил источник.

Причины падения спортсмена неизвестны, их предстоит выяснить правоохранителям.

Биткин был воспитанником уфимского «Салавата Юлаева», играл за московский хоккейный клуб «Звезда», нефтекамский «Торос» и китайский «Ценг Тоу». В Высшей хоккейной лиге он провел 83 матча.