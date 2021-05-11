Хоккеист Егин умер из-за осложнений от коронавируса

Бывший игрок КХЛ Владислав Егин умер от осложнений, вызванных коронавирусом. Ему было 32 года. Об этом сообщило издание «Чемпионат».

По данным «Газеты.ru», спортивная карьера Егина началась со школы «Крыльев Советов». Позже он перебрался в «Спартак». Также он успел сыграть за клуб «Нефтяник», ХК «Рязань», «Молот-Прикамье», «Ермак», «Донбасс», «Рубин».

В КХЛ он принял участие в 45 матчах в составе «Автомобилиста» в 2013–2015 годах. Карьеру спортсмен завершил в 26 лет.