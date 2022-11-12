Происшествия 12 ноября 2022, 01:16 Ходившего с ружьем у школы пенсионера задержали в Сочи МВД по Краснодарскому краю: Пьяный пенсионер ходил с ружьем возле школы в Сочи РИА «Новости»

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Полицейские задержали 73-летнего мужчину, которого заметили около школы с ружьем в руках. Происшествие случилось в поселке Красная Воля, сообщила пресс-служба МВД по Краснодарскому краю.

В минувшую пятницу в полицию обратился охранник школы, который отнял у пенсионера ружье, при этом случайно произошел выстрел. После этого пожилой мужчина скрылся на своем автомобиле.

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«В результате произошедшего никто не пострадал. Данного гражданина задержал наряд дорожно-патрульной службы полка ДПС ГИБДД УВД по города Сочи, совместно с сотрудниками Росгвардии», — говорится в сообщении ведомства.

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В настоящее время правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего.

В Москве 89-летнего пенсионера подозревают в жестоком убийстве супруги. По предварительной версии, пожилой мужчина расправился с женой после ссоры из-за мусора в квартире. Убийство произошло на улице Маршала Тухачевского, где были обнаружены фрагменты расчлененного женского тела.