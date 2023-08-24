Эксклюзив 24 августа 2023, 15:25 «Ходит и за голову хватается». Очевидец рассказал о водителе, который устроил аварию в Калуге Очевидец ДТП в Калуге: водитель за голову хватался, люди лежали на тротуаре Пресс-служба МЧС

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Совершивший наезд на толпу в Калуге мужчина в первые минуты после случившегося оставался на месте аварии. Он ходил около остановки и хватался за голову. Об этом «360» сообщил очевидец аварии Алексей.

«Ходит и за голову хватается», — описал собеседник «360» состояние водителя.

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По его словам, около места происшествия находился «товарищ в пиджаке», который был похож на адвоката.

«Возле остановки лежали [люди]. Я так понял, еще живые. Парень — у него лицо было окровавлено. Женщина в синем лежала», — заявил Алексей.

Он добавил, что у края тротуара, возле зебры, сидела еще одна женщина. Очевидцу показалось, что она кого-то к себе прижимала. Сейчас территорию возле остановки оцепили, там работали бригады скорой помощи.

Авария произошла днем 24 августа. Водитель на большой скорости въехал в остановку, где стояли люди. Известно о 10 пострадавших.

По словам губернатора Владислава Шапши, на месте работают сотрудники Госавтоинспекции и представители МЧС. Правоохранительные органы выясняют все причины и обстоятельства случившегося.