25 марта 2024, 17:28
«Ходил, будто преследовал». Подольчанка рассказала о встрече с террористом из «Крокуса»
Подольчанка предположила, что могла видеть одного из террористов из «Крокуса»
Жительница Подольска убеждена, что минувшим летом видела одного из террористов, который совершил нападение на «Крокус Сити Холл» (Crocus City Hall). Об этом она рассказала в комментарии «360».
«Мы гуляли летом, шли около ДК „Машиностроитель“, и за нами увязался какой-то молодой человек в нетрезвом состоянии. Он шел по нашим следам. Мы начали переходить дорогу, а он свернул в сторону ДК. Он как будто следил за ними», — поделилась девушка.
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После трагедии в Crocus City Hall и публикации фото четверых обвиняемых в теракте она узнала в одном из них того самого подозрительного мужчина, который преследовал ее с друзьями на улице в неадекватном состоянии.
По ее словам, этот человек похож на Шамсидина Фаридуни.
Накануне, 24 марта, суд арестовал всех четверых обвиняемых в теракте до 22 мая. По последним данным СК, жертвами террористической атаки на концертный зал в Красногорске стали 137 человек, в том числе трое детей.
Стрельба в Crocus City Hall
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