Происшествия 10 августа 2023, 15:01 «Хочу дойти до дома». Перед смертью свердловская школьница шутливо попросила в соцсетях не убивать ее Погибшая свердловская школьница перед смертью шутливо попросила в соцсетях не убивать ее

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Школьница из Каменска-Уральского, тело которой нашли в лесополосе, перед смертью оставила в соцсетях шутливый пост с просьбой «не убивать и не насиловать» ее. Девушка намекнула, что идет одна по безлюдной местности. Скрин поста оказался в распоряжении «360».

Обращаясь к каменцам, девушка заявила, что «безумно рада» вновь находиться с ними на одной земле.

«Но сейчас автобусы не ходят, и мне придется дойти до дома. Так что прошу меня не убивать и не насиловать, я хочу дойти до дома», — добавила она и сопроводила сообщение парой эмодзи.

Через некоторое время девушка добавила: «По крайней мере сегодня».

Школьница возвращалась домой на поздней электричке и прошла часть пути пешком через лес. Отец подростка рассказал «360», что по дороге она переписывалась с ним. Он исключил возможность того, что она употребляла запрещенные вещества, и заметил, что никаких болезней у дочери не было. Мужчина также усомнился в том, что она внезапно плохо себя почувствовала.

Когда девушка не вернулась домой, семья обратилась к правоохранителям. Тело обнаружили в ночь на 9 августа. Признаки насильственной смерти отсутствовали. Следователи проводят процессуальную проверку, тело направили на экспертизу.