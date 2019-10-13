Хлопок в торговом ларьке в Подольске произошел из-за неисправного кондиционера

В Подольске в торговом ларьке произошел хлопок из-за повреждения трассы кондиционера. Об этом «360» сообщили в подмосковном управлении МЧС.

Как сообщили спасатели, хлопок произошел в 22:20 12 октября.

«На улице Юных Ленинцев, 36 с внешней стороны торгового павильона произошел прорыв трассы кондиционера. Был хлопок. Нет ни возгорания, ни пострадавших», — сообщили в МЧС.

Ранее в СМИ появилась информация, что это был устроенный взрыв.