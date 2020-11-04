Хлопок раздался в квартире на юге Москвы

В одной из квартир в Южном административном округе Москвы раздался хлопок.

Об этом «360» сообщил источник в правоохранительных органах. Он отметил, что хлопок произошел по адресу: улица Газопровод, 3к1. Один человек пострадал.

Что именно спровоцировало хлопок, он не уточнил. В МЧС «360» рассказали, что в квартире не было пожара. Хлопок произошел из-за масла, которое попало на электроприбор.

«В квартире жилого дома происходил процесс приготовления пиши. Готовили в электроприборе — скороварке или фритюрнице — с использованием масла. Произошла вспышка этого самого масла, к возгоранию в квартире это не привело», — отметили в ведомстве.

В МЧС также уточнили, что во время происшествия пострадал один человек. Какие именно травмы он получил не сообщили.