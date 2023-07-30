Происшествия 30 июля 2023, 04:11 Взрыв произошел в 50-этажном здании «Москва-Сити» РИА «Новости»

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Взрыв произошел в 50-этажном здании «Москва-Сити» в центре столицы. Об этом заявили в экстренных службах.

Как написали в Telegram-канале Shot, очевидцы заметили дым из небоскреба. Окна в здании выбиты, на место событий направились сотрудники экстренных служб. Данных о пострадавших не появились. Как сообщил ТАСС со ссылкой на оперативные службы, причиной взрыва, по предварительным данным, стал беспилотник.

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Также поступила информация об отражении атаки беспилотников на Москву системами ПВО в Подмосковье. Как сообщил источник ТАСС, ситуация произошла на западе Московской области.

Жители Красногорского и Одинцовского заявили, что слышали четыре взрыва.

Ранее, 28 июля, обломки беспилотника обнаружили в поселении Первомайское ТАО Москвы. По словам свидетеля, на частную территорию рухнул предмет, напоминающий беспилотный летательный аппарат. Разрушений и возгораний не зафиксировали.