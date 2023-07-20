Эксклюзив 20 июля 2023, 15:10 Хлопок и задымление произошли на стройке по улице Берзарина в Москве Источник «360»: на стройке по улице Берзарина в Москве произошло задымление РИА «Новости»

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На стройке по улице Берзарина после звуков, похожих на взрывы, началось возгорание и сильное задымление. Об этом «360» рассказал источник в экстренных службах.

По имеющимся данным, сообщение о ЧП поступило примерно в 14:50. Службам реагирования сообщили о взрыве на нижнем ярусе здания. О пострадавших в этот момент ничего не известно.

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UPD: Сотрудники МЧС провели на месте пожара разведку и ликвидировали возгорание.

Ранее экстренные службы сообщили о возгорании в квартире на улице Адмирала Лазарева на юго-западе Москвы. Как выяснилось, в трехкомнатной квартире на балконе, на площади в три квадратных метра, загорелись личные вещи и мебель жильцов. Экстренным службам удалось оперативно потушить пожар.