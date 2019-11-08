Хлопок газа раздался в жилом доме в Калмыкии

Один человек погиб после хлопка газовоздушной смеси в пятиэтажном жилом доме в Элисте. Еще 50 жильцов эвакуировали из здания.

Информация о случившемся поступила в 03:50 по местному времени, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Республике Калмыкия.

«Разрушений дома не наблюдается», — уточнили в ведомстве.

К месту происшествия направили силы и средства Элистинского пожарно-спасательного гарнизона.

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Погибший, уточнил «Интерфакс», предположительно, был хозяином квартиры, где и произошел хлопок. Само жилое помещение получило незначительные повреждения.

Для эвакуированных открыли пункт временного размещения — на базе школы № 17. Однако все люди разместились у родственников. Причины случившегося не называются.