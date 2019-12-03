Хлопок газа произошел в Солнечногорске
В многоквартирном жилом доме в подмосковном Солнечногорске произошел хлопок газовоздушной смеси. Сообщение о происшествии поступило в экстренные службы около 18:20 из микрорайона Поваровка.
Эвакуированные в Ярославле после хлопка газа жильцы вернулись домойПодробнее
В пресс-службе ГУ МЧС России по Московской области сообщили «360», что по счастливой случайности никто не пострадал.
«По прибытию первого пожарно-спасательного подразделения было установлено, что произошел хлопок газовоздушной смеси без последующего возгорания в квартире на пятом этаже в первом подъезде. Погибших и пострадавших нет», — сообщили в МЧС.
В квартире, где произошел хлопок выбиты двери, в квартире напротив — повреждены окна.
На место происшествия выехал 31 человек и десять единиц техники, в том числе, от МЧС РФ три человека и одна спецмашина.