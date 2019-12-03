Хлопок газа произошел в Солнечногорске

В многоквартирном жилом доме в подмосковном Солнечногорске произошел хлопок газовоздушной смеси. Сообщение о происшествии поступило в экстренные службы около 18:20 из микрорайона Поваровка.

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В пресс-службе ГУ МЧС России по Московской области сообщили «360», что по счастливой случайности никто не пострадал.

«По прибытию первого пожарно-спасательного подразделения было установлено, что произошел хлопок газовоздушной смеси без последующего возгорания в квартире на пятом этаже в первом подъезде. Погибших и пострадавших нет», — сообщили в МЧС.

В квартире, где произошел хлопок выбиты двери, в квартире напротив — повреждены окна.

На место происшествия выехал 31 человек и десять единиц техники, в том числе, от МЧС РФ три человека и одна спецмашина.