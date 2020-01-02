Хлопок газа произошел в многоэтажке в Твери

Хлопок бытового газа произошел на третьем этаже одной из многоэтажек в Твери. На месте происшествия работают следователи, спасатели и газовики. Силой взрыва выбило окна и вынесло балкон в квартире.

Как уже установили следователи, хлопок случился утром 2 января 2020 года в квартире, расположенной на третьем этаже дома № 19 по бульвару Гусева в Твери. В результате два человека доставлены в больницу, уточнила «Газета. Ру». Они живы, врачи оказывают им всю необходимую помощь.

«Руководитель следственного отдела, следователи и криминалисты следственного управления регионального СКР проводят осмотр места происшествия, опрашивают жильцов дома», — рассказали в Следственном комитете региона.

Работы на месте происшествия продолжаются. Следователи проводят проверку. По ее результатам будет принято решение о возбуждении уголовного дела.