11 января 2020, 23:19
Хлопок газа произошел на заводе под Белгородом
В Белгородское области пять человек пострадали при хлопке газовоздушной смеси на комбикормовом заводе, все они были госпитализированы. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб региона.
«В селе Беленькое произошел хлопок газовоздушной смеси в производственном здании по переработке зерна в муку. Пострадали пять человек, госпитализированы в областной ожоговый центр», — указали в ведомстве.
Там предварительно пояснили, что несущие конструкции завода не повреждены, при этом нарушено остекление. Сам хлопок произошел на шестом этаже семиэтажного производственного здания.
Ранее сообщалось, что хлопок газовоздушной смеси произошел на первом этаже жилого дома в Курске, в результате которого пострадали один взрослый и ребенок.