Хлопок газа произошел на заводе под Белгородом

«В селе Беленькое произошел хлопок газовоздушной смеси в производственном здании по переработке зерна в муку. Пострадали пять человек, госпитализированы в областной ожоговый центр», — указали в ведомстве.

Там предварительно пояснили, что несущие конструкции завода не повреждены, при этом нарушено остекление. Сам хлопок произошел на шестом этаже семиэтажного производственного здания.

Ранее сообщалось, что хлопок газовоздушной смеси произошел на первом этаже жилого дома в Курске, в результате которого пострадали один взрослый и ребенок.