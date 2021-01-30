Хлопок газа произошел на дизайн-заводе Flacon в Москве. Пострадали двое

Хлопок газа произошел в одном из ресторанов дизайн-завода Flacon в Москве. В результате два человека пострадали. Об этом «360» сообщили в МЧС.

Ранее Telegram-канал «112» сообщил, что на территории дизайн-завода произошел хлопок газа. По данным канала, это случилось в одном из корпусов на кухне ресторана. В результате пострадали две девушки. Какие травмы они получили и в каком состоянии находятся сейчас, источник не уточнил. Непонятно также, пострадали сотрудники ресторана или посетители.

Источник, знакомый с ситуацией, рассказал «360», что утечка газа действительно произошла у одного из арендаторов.

«Насколько я знаю, пострадавших нет. Хлопок был — это же газ», — отметил он. Однако в МЧС «360» уточнили, что пострадавших двое.

При этом в МЧС информацию о пострадавших подтвердили.

«Полностью завершили проверку здания. Обнаружили, что в одном из кафе, на втором этаже, произошла вспышка газовоздушной смеси от газовой горелки без дальнейшего горения. В результате происшествия пострадали два человека», — рассказали в ведомстве.

Там уточнили, что пострадавшие сейчас находятся в скорой. Пожар после хлопка не начался — здание продолжило работать в штатном режиме, посетителей не эвакуировали.