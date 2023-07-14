Эксклюзив 14 июля 2023, 07:22 Хлопки, огонь и пострадавший. Грузовики столкнулись на Рябиновой улице в Москве МВД сообщило об одном пострадавшем в столкновении грузовиков на Рябиновой улице в Москве

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Ночью 14 июля на Рябиновой улице в Западном административном округе Москвы столкнулись два грузовика, произошло возгорание. Главное управление МВД России по Москве сообщило «360», что пострадал один человек.

«Две машины столкнулись, один человек пострадал» — сообщили в пресс-службе.

Авария случилась, по информации Дептранса Москвы, в районе Рябиновой улицы, 55. Судя по кадрам с места ДТП, фура пошла на левый разворот, и в этот момент в нее врезался грузовик. Сразу после столкновения одна из машин загорелась. Оперативные службы до устранения последствий закрыли съезд с улицы Генерала Дорохова на Рябиновую.

Очевидцы рассказали, что услышали с места аварии не меньше четырех громких хлопков, похожих на взрывы, и увидели дым.

В жилом районе на западе Москвы ночью заметили столб черного дыма. Предполагаемое возгорание случилось около станции метров «Озерная» в районе МКАД.