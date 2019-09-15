Хлопки газа в домах стали чаще. Как их избежать?

Уже несколько случаев взрывов бытового газа произошли в России, а еще даже не наступили холода. Эксперт по пожарной безопасности Денис Мекк рассказал «360», как правильно пользоваться голубым топливом, чтобы не случалось беды.

«Нужно использовать сертифицированное и исправное оборудование. Понятно, что всегда есть человеческий фактор. Кто-то может что-то забыть например, закрыть кран. Может кто-то что-то задеть — и возникнет утечка. Поэтому если вдруг показался необычный запах, особенно который возможно похож на запах газа, то прежде всего нужно открыть окна, двери, чтобы проветривалось. И ни в коем случае не пользоваться выключателями и другими электроприборами, которые могут дать искру, [тогда] произойдет взрыв», — рассказал Мекк.

Хлопок газа произошел в жилом доме в Красноярске Подробнее

Как объяснил эксперт, если вдруг запах газа почудился в подъезде или на лестничной клетке, необходимо также обеспечить проветривание. На лестнице всегда есть окна, в том числе выше или ниже. Иными словами, чем меньше концентрация газа, тем меньше вероятность, что произойдет взрыв.

Хлопок газа раздался утром 15 сентября в жилом доме на улице Аральская в Красноярске. 10-этажное здание является негазифицированным.

Погибших и пострадавших нет. Пожара в доме также не было. Предполагаемой причиной взрыва называют газовый баллон, который кто-то опустил в мусоропровод.