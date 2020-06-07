Хлебозавод загорелся в Санкт-Петербурге

Четырехэтажное строение на улице Маршала Тухачевского вспыхнуло в 19:09. Возгорание произошло на четвертом этаже, там загорелась конвейерная лента.

Площадь пожара — 10 квадратных метров.

Из здания эвакуированы более 100 человек. Никто не пострадал. Причины пожара пока не уточняются.

Жители района заметили дым, поднимающийся из-под крыши здания. В ликвидации пожара участвуют четыре единицы техники и 18 человек личного состава от МЧС, сообщил ТАСС.

ЗАО «Охтинское» входит в группу компаний «Дарница» — один из крупнейших производителей хлебобулочной продукции на северо-западе России. Наиболее известный бренд группы — «Аладушкин».