Хлебозавод СМАК загорелся в Екатеринбурге. Весь персонал вывели из здания

В Екатеринбурге загорелся хлебозавод СМАК. Сотрудников расположенного в центре города предприятия вывели на улицу. Информации о пострадавших нет.

Пламя вспыхнуло на территории Свердловского хлебомакаронного комбината СМАК утром 31 августа, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС. Предварительно установлено, что внутри двухэтажного здания цеха загорелся кабель. Существует угроза перехода огня на кровлю. «На месте пожара работает 14 единиц техники, 46 человек. Принимаются меры к локализации огня. Информации о пострадавших не поступало», — уточнили в ведомстве. Персонал хлебозавода, уточнил портал «Екатеринбург онлайн», вывели из горящего здания.