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    31 августа 2020, 07:54

    Хлебозавод СМАК загорелся в Екатеринбурге. Весь персонал вывели из здания

    Александра Ломейко

    В Екатеринбурге загорелся хлебозавод СМАК. Сотрудников расположенного в центре города предприятия вывели на улицу. Информации о пострадавших нет.

    Пламя вспыхнуло на территории Свердловского хлебомакаронного комбината СМАК утром 31 августа, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

    Предварительно установлено, что внутри двухэтажного здания цеха загорелся кабель. Существует угроза перехода огня на кровлю.

    «На месте пожара работает 14 единиц техники, 46 человек. Принимаются меры к локализации огня. Информации о пострадавших не поступало», — уточнили в ведомстве.

    Персонал хлебозавода, уточнил портал «Екатеринбург онлайн», вывели из горящего здания.

    Новости SMI.FM