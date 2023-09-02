Происшествия 02 сентября 2023, 09:37 Хладокомбинат загорелся в Санкт-Петербурге МЧС: пожар начался в производственном здании в Санкт-Петербурге

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Двухэтажное производственное здание загорелось в Колпинском районе Санкт-Петербурга. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

ЧП произошло в Северном проезде, в районе дома № 4. Возгоранию присвоили повышенный номер сложности. По предварительной информации, никто не пострадал.

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Площадь распространения огня составила порядка 1400 квадратных метров. Для ликвидации последствий пожара на месте привлекли 81 человека и 21 единицу специальной техники, в том числе 68 человек личного состава и 16 единиц техники от МЧС.

Издание 78.ru уточнило, что горящим объектом является хладокомбинат. Причины пожара на данный момент неизвестны.

В пятницу, 25 августа, в Московском районе Санкт-Петербурга загорелась трехкомнатная квартира в многоквартирном жилом доме. В результате ЧП пострадали женщина и двое мужчин, их отвезли в больницу.